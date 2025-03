Sospeso cantiere in un residence turistico: due lavoratori su tre erano in nero

Grosseto. Gli ispettori ordinari e tecnici dell’Itl (Ispettorato territoriale del lavoro) di Grosseto, il 7 marzo scorso, hanno effettuato una verifica ispettiva in un cantiere edile a Castiglione della Pescaia

Al termine delle verifiche, gli ispettori del lavoro hanno adottato un provvedimento di sospensione di attività per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero nei confronti di una ditta edile impegnata in lavori di realizzazione di una piscina all’interno di un residence.

In particolare, sono risultati “in nero” due lavoratori sui tre presenti in cantiere, uno di nazionalità italiana ed uno extracomunitario.

Sono stati inoltre comminate multe da parte del personale ispettivo tecnico, per mancata visita medica e formazione e mancato aggiornamento del Pos per alcuni tipi di rischio, per un ammontare di oltre 20.000 euro