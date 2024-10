Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente a Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Oggi pomeriggio, alle 15.45, per cause di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimaste ferite due donne di 34 e 54 anni, entrambe trasportate in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Castiglione e della Misericordia di Grosseto, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.