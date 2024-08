Tagli ai sedili, aggressioni, sporcizia: 10mila euro di danni ai bus in estate

Grosseto. La conta dei danni subita da Autolinee Toscane sui propri autobus che effettuano servizio nella zona di Castiglione della Pescaia si aggira, al momento, intorno ai 10mila euro.

È infatti lungo l’elenco di episodi di danneggiamento a bordo causato da minorenni che utilizzano il servizio notturno di Autolinee Toscane tra Grosseto e Castiglione della Pescaia e che adottano un atteggiamento irrispettoso nei confronti di mezzi e personale, fino al danneggiamento e all’aggressione: praticamente tutti i venerdì e i sabati dell’estate si sono registrati danni sui bus, con episodi accentuati anche durante la settimana di Ferragosto, all’apice della frequentazione della costa maremmana.

“Basti pensare il costo del rifacimento di un sedile danneggiato – spiega l’azienda –. E i sedili danneggiati si contano a decine in questa estate turbolenta. A questo, si sommano altri tipi di danni interni, come la rottura delle molle delle botole interne al bus e gli interventi di lavaggio straordinario per via della sporcizia lasciata a bordo da parte di passeggeri spesso fuori controllo”.

Ai danni, si sommano poi gli episodi di aggressione del personale alla guida, costretto a gestire situazioni delicate e di tensione per via di varie forme di intemperanze da parte dei giovanissimi passeggeri, spesso non in regola con il titolo di viaggio.

“Stiamo dialogando costantemente con le istituzioni che programmano il servizio di trasporto pubblico locale e con le Forze dell’ordine per valutare quali contromisure adottare – spiega il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – e stiamo prendendo in considerazione anche la proposta di misure drastiche, come la sospensione del servizio notturno. Il 3 settembre porteremo all’attenzione del tavolo del Gtt tutte le problematiche registrate in queste settimane, nelle quali abbiamo spesso operato in condizioni straordinarie. Ricordiamo, inoltre, che su tutta la nostra flotta autobus abbiamo installato 14mila telecamere per garantire la videosorveglianza di bordo: collaboriamo con le Forze dell’ordine nel mettere a disposizione le immagini registrate utili ad identificare i responsabili”.

Autolinee Toscane ricorda infatti che già durante il corso dell’estate, d’intesa con gli enti di programmazione del servizio, ha esteso la durata del servizio, a partire dallo scorso 1° luglio, fino alle 00.30 e riprogrammato gli orari di partenza di alcune corse proprio per meglio gestire il carico di ragazzi a bordo per le direzioni di Marina e Castiglione della Pescaia da/verso Grosseto (linee G10 e 1/G). È stato inoltre necessario ricorrere sistematicamente all’attivazione di corse bis e tris per poter far fronte alla forte domanda di trasporto. Ad esempio, nel mese di luglio sono stati 14 i bis attivati sulla corsa delle 00.15 della 1/G.