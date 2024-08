Yacht incagliato in un fondale: soccorso da una vedetta della Guardia di Finanza

Grosseto. Domenica 4 agosto, la vedetta costiera V.839 della sezione operativa navale di Porto Santo Stefano, rischierata presso Punta Ala per incrementare i servizi di vigilanza nelle località a più alta vocazione turistica nell’ambito delle funzioni di “polizia del mare”, è intervenuta d’iniziativa in soccorso di uno yacht di circa 25 metri di lunghezza con 5 persone a bordo, che si era pericolosamente incagliato su un basso fondale nella vicina Punta Hidalgo.

La situazione ha creato preoccupazione tra i numerosi diportisti che stavano trascorrendo una serena giornata di svago in mare, per il potenziale pericolo di affondamento dell’imbarcazione.

L’attività della Guardia di Finanza ha consentito di liberare l’imbarcazione arenata, impegnando i finanzieri in articolate e protratte operazioni di disincaglio, che hanno permesso di salvaguardare la vita degli occupanti e prevenire il rischio di inquinamento ambientale che sarebbe potuto derivare da possibili fuoriuscite di carbolubrificanti che, comunque, non si sono verificate.

Essenziale per la riuscita delle operazioni è stata la cooperazione con un gommone dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano e l’ausilio dei diportisti presenti in zona.

“Il buon esito è stato festeggiato dagli appassionati del mare, che si sono complimentati per la perizia marinaresca manifestata dai finanzieri, frutto delle esperienze maturate nel corso dei secoli. Quest’anno, ricorre il 250° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza – si legge in una nota della Guardia di Finanza -. La costante presenza delle vedette lungo la costa italiana per le finalità di polizia economico-finanziaria garantisce il monitoraggio del naviglio in transito per prevenire le attività illecite. Al contempo, nello svolgimento dei compiti d’istituto, il personale del Corpo è spesso impegnato in operazioni di ricerca e soccorso in mare e in altre attività a salvaguardia della vita umana in occasione di calamità e disastri, a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale.