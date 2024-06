Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente stradale in viale Kennedy, a Castiglione della Pescaia.

Per cause in corso di accertamento, questa sera, intorno alle 23.30, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Nell’impatto, è rimasto ferito un uomo di 24 anni, che è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto da un’ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia.

Sul posto, sono intervenute anche le forze dell’ordine.