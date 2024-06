La Guardia Costiera sequestra 250 chili di seppie: il prodotto donato ad associazioni benefiche

Castiglione della Pescaia (Grosseto). I militari della Guardia costiera di Castiglione della Pescaia, a seguito di dichiarazione di idoneità al consumo umano da parte dell’Ausl di Grosseto, hanno oggi devoluto in beneficenza alle associazioni benefiche presenti sul territorio, nello specifico la comunità familiare di Vetulonia, la Croce Rossa Italiana del comitato di Castiglione della Pescaia e la CaritasdDiocesana di Grosseto, i circa 250 chili di seppie sequestrati nei giorni scorsi.

I militari, infatti, nell’ambito delle attività di monitoraggio lungo il territorio di giurisdizione mirate alla tutela delle risorse ittiche, sotto il coordinamento del Centro di controllo Area Pesca della Direzione marittima di Livorno e dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, avevano rinvenuto il prodotto in un deposito a Castiglione della Pescaia stipato in 82 cassette di polistirolo e il titolare dell’attività commerciale, all’atto dell’ispezione, non aveva esibito i documenti attestanti la provenienza, in violazione quindi della normativa nazionale ed europea vigente.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni a salvaguardia e tutela dei consumatori, dell’ambiente e degli stock ittici.