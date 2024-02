Tagliano e bruciano 130 piante per farci una posta per la caccia: multati dai Carabinieri Forestali

Grosseto. I Carabinieri Forestali di Grosseto, nello svolgimento di controlli tesi alla verifica del rispetto delle normative che regolano l’attività di caccia, hanno scoperto che un’area situata nel comune di Castiglione della Pescaia, dove crescevano piante arboree e arbustive tipiche della macchia mediterranea, era stata in buona parte modificata.

Nel sito erano state eradicate almeno 130 piante, per far spazio ad una zona di appostamento fisso alla minuta selvaggina (volatili). Le piante eliminate erano di vario tipo: leccio, orniello, erica, mirto, fillirea, lentisco, corbezzolo, che sono state prima tagliate poi bruciate.

I militari hanno potuto constatare che queste operazioni, avvenute nel corso degli anni, hanno di fatto compromesso e modificato in maniera irreversibile il bosco ceduo, che oggi è invece un terreno a pascolo cespugliato. Un tipo di area così creata favorisce infatti la sosta dei volatili, che in questo modo si possono rendere prede più facili per i cacciatori. La superficie interessata è risultata di 1500 metri quadrati circa ed i responsabili sono stati sanzionati per violazioni alle normative paesaggistiche e per aver eseguito attività di disboscamento in assenza di autorizzazione.

Le violazioni accertate sono state comunicate anche al Comune di Castiglione della Pescaia ed alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.