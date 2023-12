Aiuti alimentari della Croce Rossa gettati nel cassonetto dei rifiuti: scoperto il colpevole

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Grazie ai riscontri effettuati personalmente dall’assessore al sociale, Sandra Mucciarini, insieme agli uffici del Comune con il supporto dei dati forniti dalla Croce Rossa, è stato possibile individuare in tempi rapidissimi il responsabile dell’atto vergognoso di aver gettato nel cassonetto dei rifiuti gli aiuti alimentari ricevuti dalla Cri di Castiglione della Pescaia.

«Il messaggio che vogliamo venga recepito dai nostri concittadini – affermano il sindaco Elena Nappi e l’assessore Sandra Mucciarini – è che l’amministrazione non tollera tali comportamenti. Avevamo annunciato una linea dura e così è stato. I controlli a tappeto andranno avanti su tutto il territorio comunale e su tutti, perché non vogliamo che gesti così vergognosi come quello accaduto possano ripetersi. Anche se nel caso specifico il responsabile è una persona con gravi fragilità e seguita dai servizi sociali, è comunque indegno lo spreco di cibo in un momento come questo, di crisi e difficoltà per tante famiglie. È irrispettoso nei confronti di tutte quelle associazioni che con i propri volontari si adoperano quotidianamente con piccoli gesti per migliorare la vita della comunità. Ai nostri concittadini chiediamo maggiore responsabilità, anche perché per colpa di qualche “furbetto” da oggi saremo tutti sotto controllo».