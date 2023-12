Auto sbatte contro un albero: muore uomo di 30 anni

Aggiornamento ore 10.42: la vittima dell’incidente stradale è un uomo straniero. Da una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il 30enne era alla guida di un’auto e, nel percorrere la strada che dalla provinciale delle Collacchie conduce a Punta Ala, nell’effettuare una curva sarebbe uscito fuori strada, sbattendo contro un albero.

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente mortale lungo la strada provinciale 61, nei pressi di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina, intorno alle 7.45, un uomo di 30 anni ha perso il controllo della sua auto, di cui era l’unico passeggero, che è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un albero.

Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dall’abitacolo dell’auto il corpo ormai senza vita del giovane.

Attivati l’elisoccorso Pegaso 2, e le ambulanze della Misericordia di Follonica e di Castiglione della Pescaia. Una volta sul luogo dell’incidente, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

I Carabinieri stanno svolgendo i rilievi per accertare l’esatta dinamica del drammatico incidente.