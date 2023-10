Tamponamento a catena tra due auto e un autobus: sei feriti, uomo in gravi condizioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale delle Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia, oggi pomeriggio, intorno alle 18.45.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento a catena fra due auto e un autobus.

Nell’importo sono rimaste coinvolte sei persone, tra cui due minorenni.

Un uomo di 57 anni è stato trasportato in codice 2 all’elisoccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, da dove è stato poi trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Gli altri feriti sono stati trasportati in codice 1 all’ospedale Misericordia.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Roccastrada, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglione della Pescaia, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia.