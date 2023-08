Incidente nella notte: scontro frontale tra due auto, tre persone ferite

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 3 del Padule, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Questa notte, intorno a mezzanotte e 55, per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Misericordia in codice 2: si tratta di una donna di 32 anni, di un uomo di 32 anni, di un uomo di 19 anni.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.