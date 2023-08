Incidente stradale: scontro tra un’auto e una moto, due persone ferite

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada provinciale 3, nel comune di Castiglione della Pescaia, in direzione di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, intorno alle 18.124 un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimasti feriti i due motociclisti, un uomo di 58 anni e una donna di 59 anni, portati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Castiglione della Pescaia e i Carabinieri.