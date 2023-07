Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente stradale in via Orsa Maggiore, a Castiglione della Pescaia.

Ieri pomeriggio, alle 19.30, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate.

Nell’impatto, è rimasto ferito un uomo di 57 anni, trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica di Castiglione della Pescaia, l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Cri di Castiglione, i Vigili Urbani.