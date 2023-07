Sale sul tetto di un hotel e minaccia di buttarsi di sotto

Punta Ala (Grosseto). Oggi, verso l’ora di pranzo, un uomo è salito sul tetto di un hotel di Punta Ala, minacciando di buttarsi di sotto.

I soccorsi sono stati immediati, in particolare sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Punta Ala, insieme ad un militare del Comando provinciale di Grosseto, dotato di qualifica di “negoziatore”. Presente alle operazioni anche la direttrice della struttura, che, conoscendo la persona, si è fatta parte attiva per cercare di rassicurarlo.

L’attività è stata poi gestita nei vivo dal Maresciallo negoziatore, che, mettendo in pratica tecniche dedicate, mutuate da dottrina ed esperienza delle forze speciali dei Carabinieri (ovvero i Carabinieri del gruppo intervento speciale Gis), è riuscito ad instaurare un colloquio con l’uomo.

Non sono mancati momenti di tensione, ma la paziente attività dei militari e degli altri intervenuti ha dato i suoi frutti, tanto che l’uomo, in preda allo sconforto per motivi personali, ha con il passare delle ore dimostrato sempre più fiducia e serenità.

Alla fine, convinto dal negoziatore, la persona ha accettato di scendere e di essere accompagnato, insieme al Maresciallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto per le cure del caso.