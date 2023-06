Incidente stradale nella notte: due persone ferite

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Incidente stradale lungo la strada provinciale 158, nel comune di Castiglione della Pescaia.

L’incidente

Questa notte, intorno alle 2.30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’urto sono rimasti feriti una donna, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2, e un uomo di 39 anni, trasportato anche lui al pronto soccorso in codice 1.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa di Castiglione della Pescaia.