Castiglione della Pescaia (Grosseto). Intervento dei mezzi del 118 per un incidente a Castiglione della Pescaia, sulla strada del Padule, oggi pomeriggio alle 17.30.

Per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata con una moto. Un uomo di 60 anni è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e la Guardia di Finanza.