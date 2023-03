Incidente stradale nella frazione: tre persone ferite

Castiglione della Pescaia. I mezzi del 118 sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 16.47, in via del Porto, a Punta Ala, per un incidente stradale.

I feriti

Ancora da accertare la dinamica. Tre persone sono rimaste ferite: si tratta di una donna di 63 anni, di un uomo di 44 e di un altro uomo di 54 anni, tutti trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, un’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Municipale per i rilievi.