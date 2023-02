Castiglione della Pescaia. Incidente mortale lungo la strada provinciale di Tirli, in località Ampio, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Questa mattina, intorno alle 6, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada ed ha sbattuto contro un albero. Nell’urto un uomo di 57 anni, è deceduto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto e l’ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.