Muore ex vicesindaco e assessore: il cordoglio dell’amministrazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il sindaco e la Giunta esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Coppini, protagonista della politica e baluardo dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia.

Coppini aveva 79 anni, era malato da tempo.

Era entrato in Consiglio comunale nel 1975, eletto con la Dd, e per più mandati era stato capogruppo dell’opposizione. Ha rappresentato la parte popolare della Dc, quella che nel nuovo corso è diventata La Margherita ed è poi confluita nel Pd. Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici nella giunta Roggiolani, ha lavorato al progetto per la rete dell’acquedotto che porta l’acqua a tutto il paese.

«Lo ricordo come un politico di altri tempi – commenta l’assessore Susanna Lorenzini –, che mi ha insegnato a districarmi nel mondo della politica, quando stavo iniziando. Un uomo che ha sempre portato avanti il suo pensiero senza mai perdere il rispetto delle istituzioni».

«L’amministrazione tutta – aggiunge il sindaco Elena Nappi – esprime il suo cordoglio e si stringe intorno ai familiari, la moglie Gabriella e i figli Claudio e Massimo, per questa perdita importante».