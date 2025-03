Gruppo del Vicinato, nominato un nuovo coordinatore: ecco chi è

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Gruppo del Vicinato di Castiglione della Pescaia, costituito nel 2015 a Vetulonia, celebra 10 anni di attività e nomina il nuovo coordinatore: Ivan Carito

Già luogotenente dei Carabinieri, pensionato dopo 40 anni di onorato servizio nell’Arma dei Carabinieri, di cui 18 anni come Comandante della Stazione dei Carabinieri di Buriano, Vetulonia, Tirli, periodo in cui ha svolto 8 missioni all’estero (Bosnia, Kosovo, Albania, Iraq, Afghanistan, Cisgiordania, Etiopia, Eritrea), Carito è stato nominato dagli aderenti nuovo coordinatore del Gruppo del Controllo di Vicinato di Castiglione della Pescaia.

“Carito è stato scelto per l’incessante impegno e la dedizione verso le istanze della sua gente – si legge in una nota del Gruppo del Vicinato di Castiglione della Pescaia -. Esempio di professionalità per tutta la comunità locale, è animato da forte passione per la sicurezza e la coesione sociale ed è dotato di grande attitudine a risolvere in tempo reale problemi ed a trovare soluzioni efficaci in situazioni complesse. Questo importante ruolo richiede infatti una figura capace di lavorare a stretto contatto con i residenti, le istituzioni e le forze dell’ordine per promuovere un ambiente sicuro e sereno, attraverso programmi ben precisi dedicati alla ‘sicurezza partecipata’”.

“Il nuovo coordinatore inizierà la sua attività con una riunione introduttiva in videoconferenza, dove verranno discussi i piani futuri e le strategie per contribuire a potenziare il livello di “sicurezza percepita” da parte della gente nel quartiere. Saranno invitati tutti gli aderenti ed i vice-coordinatori del Gruppo Controllo del Vicinato – termina il comunicato -. Con la nomina del nuovo coordinatore, il programma di Controllo del Vicinato è pronto a fare un passo avanti significativo verso una comunità più sicura e coesa. La collaborazione e l’impegno di tutti i membri saranno determinanti per raggiungere questo obiettivo comune”.

Per informazioni sul Controllo del Vicinato visitare il sito www.acdv.it.