Lavori pubblici, PuntaAla.it: “Frazione dimenticata dal Comune”

Punta Ala (Grosseto). “Le recenti dichiarazioni della Sindaca Elena Nappi, secondo cui l’amministrazione comunale porterebbe avanti ‘fatti e non parole’, faticano a trovare riscontro nella realtà”.

A dichiararlo, in un post sul suo profilo Facebook, è Giovanni Arborio, fondatore del blog PuntaAla.it.

“Si parla di ‘continuità nei progetti da realizzare su Punta Ala’, ma a ben vedere, al di là della tanto celebrata ciclovia, per la cui realizzazione sono stati necessari quarant’anni dalla prima volta che se ne è parlato, quali sarebbero gli altri interventi concreti? Il Piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027, documento ufficiale del Comune, è chiaro: non vi sono interventi significativi per Punta Ala al di sopra dei 100.000 euro, con l’unica eccezione di un intervento marginale previsto per il 2027, il cui impatto sul territorio appare trascurabile – continua il post –. I numeri raccontano una storia ben diversa da quella dipinta dall’amministrazione. In 24 anni, Punta Ala ha versato una cifra stimata di 60 milioni di euro in Imu, al netto delle trattenute statali e senza considerare altre entrate comunali. Tra queste si aggiungono già circa 2 milioni di euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione dell’Alleluja, somme che, anziché essere reinvestite sul territorio, sono state dirottate altrove”.

“Se la ciclabile rappresenta un traguardo, va anche sottolineato che il merito principale della sua realizzazione va alla Regione Toscana più che al Comune – sottolinea il post –. E se questo è l’unico intervento che l’amministrazione può rivendicare per Punta Ala, è chiaro che non vi sia molto da festeggiare. Nonostante tutto, voglio mantenere un margine di fiducia. Il colloquio avuto con Fabio Tavarelli qualche settimana fa ha fatto emergere un impegno, almeno a parole, per un rilancio degli investimenti su Punta Ala. Mi auguro che queste promesse si traducano in azioni concrete, perché il territorio ha bisogno di fatti, non di dichiarazioni illusorie. È ora di stare zitti e lavorare e non di rivendicare traguardi ben poco esistenti”.

“Quello che davvero servirebbe ora è trasparenza e onestà, anziché l’ennesimo tentativo di raccontare una realtà che i cittadini di Punta Ala sanno bene non corrispondere ai fatti – termina il post -. Questa amministrazione ha ancora tutto da dimostrare a questa comunità, iniziamo smettendola di prenderci in giro”.

PuntaAla.It ha organizzato un’assemblea aperta a tutta la comunità di Punta Ala, in programma sabato primo marzo alle 11, il cui resoconto, allegato ad una lettera, verrà trasmesso successivamente al Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.