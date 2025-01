Il Gruppo del Vicinato festeggia la pensione del Carabiniere Ivan Carito: “Esempio di dedizione”

Table of Contents

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si è svolta al ristorante “Il Poderino 23” una cena di commiato in onore del Luogotenente dei Carabinieri Ivan Carito, che dopo 40 anni di onorato servizio nell’Arma dei Carabinieri, di cui 18 anni come Comandante della Stazione dei Carabinieri di Buriano, Vetulonia, Tirli, periodo in cui ha svolto 8 missioni all’estero (Bosnia, Kosovo, Albania, Iraq, Afghanistan, Cisgiordania, Etiopia, Eritrea), ha raggiunto il traguardo della pensione.

L’evento, organizzato dal Gruppo del Vicinato di Castiglione della Pescaia, è stato un momento di grande emozione e celebrazione. All’appuntamento hanno partecipato numerosi amici ed amiche di Ivan, tra i quali il coordinatore pro-tempore del Gruppo, Sergio Rubegni, che ha voluto sottolineare l’importanza del contributo di Ivan all’interno della comunità locale.

“Un esempio di dedizione”

Durante la serata, Rubegni ha consegnato una targa commemorativa ad Ivan, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione. “Ivan è stato un esempio di professionalità e dedizione per tutti noi. La sua presenza come Carabiniere mancherà, ma i valori che ha trasmesso continueranno a guidarci”, ha dichiarato Rubegni, fondatore nel 2015 di questo Gruppo del Controllo del Vicinato.

Momenti di condivisione

La cena, caratterizzata da un’atmosfera conviviale e allegra, è stata l’occasione per condividere aneddoti e ricordi di una carriera spesa al servizio della sicurezza e del benessere collettivo. Tra i momenti più toccanti, un biglietto di saluti e auguri inviato da chi, per vari motivi, non è potuto essere presente.

Il saluto del Luogotenente

Nel suo discorso di ringraziamento, Ivan Carito ha espresso profonda gratitudine verso i colleghi e la comunità, sottolineando quanto sia stato per lui un onore servire nell’Arma. “Porterò con me tutti i momenti vissuti insieme e continuerò a sostenere l’Arma e questo Gruppo, in ogni modo possibile“, ha affermato Carito.

La serata si è conclusa con un brindisi augurale e un caloroso applauso dedicato a lui, vero simbolo di integrità e dedizione.