La “Calza più lunga d’Italia” arriva in paese: evento di solidarietà per aiutare Insieme in Rosa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). «Cercasi Befane, Befanotti e Befanini per portare in corteo la “Calza più lunga d’Italia” a Castiglione della Pescaia il 5 gennaio».

Le “fatine”, volontarie di Insieme in Rosa onlus, vi aspettano con un programma dettagliato per festeggiare l’Epifania insieme alle Befane che arriveranno da tutti paesi della provincia.

Anche quest’anno il divertimento è garantito. Alle 14 le Befane si ritroveranno sul lungomare, al piazzale Maristella, vicino al bagno Faro, dove si tratteranno per una mezz’oretta quando partiranno per andare a prendere la calza demografica più lunga d’Italia realizzata dall’associazione Corte dei Miracoli con quadretti di stoffa creati da tutte le famiglie del comune, che sarà esposta dalla mattina sulla “salitina” nel centro del paese.

Alle 14.45 la banda Filarmonica Città di Grosseto comincerà a suonare, le Befane alzeranno la calza e la porteranno in corteo fino al piazzale Maristella dove è previsto un ristoro con cioccolata calda e dolcetti natalizi per tutti i partecipanti.

Alle 15.40 cominceranno gli spettacoli a cura del gruppo delle Befane ballerine ed è prevista una speciale esibizione delle atlete vice campionesse mondiali del Pole Fight Grosseto: Alessandra Rustici, Cecilia Mangiavacchi ed Eva Gavagni. Presenterà Carlo Sestini.

Alle 16.30 via alla tombola in piazza Orsini con ricchi premi per i vincitori. Il consiglio è di portarsi la penna per giocare alla tombola. «Il ricavato della tombola – spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa onlus – andrà per acquistare un nuovo ecografo al reparto di Mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto».

Per informazioni chiamare il 334.1415167.