Castiglione della Pescaia dà il benvenuto al 2025 con il primo bagno dell’anno

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Dopo una notte di musica e divertimento in piazza ad aspettare l’arrivo del nuovo anno, i più temerari stamani si sono ritrovati in spiaggia per il tradizionale folle, ma rigenerante bagno di Capodanno.

Un appuntamento che a Castiglione della Pescaia si ripete ormai da 12 anni.

Erano un centinaio i tuffatori che si sono dati appuntamento in piazza Maristella per il bagno più folle dell’anno, tanti castiglionesi, qualcuno proveniente dai paesi vicini e anche moltissimi stranieri che hanno sfidato il freddo per regalarsi l’emozione di un bagno fuori stagione. A dare il via alla corsa l’assessore Sandra Mucciarini.

«Castiglione della Pescaia – dichiara il sindaco Elena Nappi – si conferma una destinazione da scegliere in ogni momento dell’anno, anche in quelli meno dediti al turismo classico di una stazione balneare. In questi giorni molte sono le persone che stanno trascorrendo le loro vacanze di Natale nel nostro paese, passeggiano sulle nostre spiagge o popolando i nostri siti museali e culturali partecipando con entusiasmo alle iniziative proposte da amministrazione e associazioni locali. Lo dimostra anche il grande successo della notte di Capodanno appena trascorsa, con centinaia di persone che si sono ritrovate in piazza per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno al ritmo della musica del dj set de La Capannina. E stamani, nonostante il cielo grigio, una temperatura non rigida ha accompagnato un centinaio di temerari a tuffarsi nelle nostre limpide acque, provenienti soprattutto da Germania, Francia, Slovenia e Svezia, oltre che gli irriducibili castiglionesi e turisti italiani. Un appuntamento che ormai è diventato irrinunciabile per iniziare l’anno con il piede giusto».