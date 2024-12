Muore il padre dell’assessore: il cordoglio dell’amministrazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia si stringono intorno al dolore dell’assessore Walter Massetti per la perdita del padre Gerardo.

«In poco tempo, e in silenzio, la malattia lo ha strappato velocemente all’affetto dei suoi cari. Esprimiamo cordoglio e affetto per un nostro assessore che dal 2011 è un compagno leale e fidato dell’amministrazione. Ci stringiamo intorno a Walter ed alla sua mamma per questa perdita così importante», commenta il sindaco Elena Nappi.

Gerardo Massetti aveva 87 anni, persona molto attiva e di aiuto al figlio nella cura della terra, degli olivi e delle api.

La salma sarà in giornata all’obitorio di Castiglione della Pescaia per chi volesse dargli l’ultimo saluto, lunedì sarà celebrato il rito funebre.