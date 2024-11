No alla violenza sulle donne: flash mob di dipendenti comunali, studenti e cittadini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un flash mob e una panchina rossa per dire basta alla violenza sulle donne.

Castiglione della Pescaia ha celebrato il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, con una mobilitazione davanti al palazzo comunale cui hanno partecipato i dipendenti comunali, tanti cittadini e anche gli studenti castiglionesi.

«Abbiamo voluto fare questo flash mob – spiegano Jessica Biancalani, consigliera delegata alle pari opportunità, e la presidente della Commissione, Erika Franceschetti – per evidenziare la violenza psicologica che c’è dietro una molestia. Troppo spesso si guarda all’apparenza, si nota la violenza fisica, mentre quello che deve mettere in allarme è proprio la violenza psicologica. L’uomo tende a prevaricare sulla donna con frasi che la denigrano e la fanno sentire inutile, e soprattutto dipendente dall’uomo stesso. Questo succede in famiglia, nei luoghi di lavoro, nei gruppi e ultimamente anche nei ragazzi e nelle scuole. Oggi erano presenti studenti castiglionesi delle scuole elementari e medie, e questo ci ha fatto molto piacere, soprattutto il contributo che hanno dato a questa giornata.

Ognuno ha simbolicamente lasciato un oggetto rosso, una scarpetta, un maglione, una penna, pronunciando una frase, e i loro pensieri sono stati molto forti e veramente toccanti. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, gli studenti con le loro insegnanti, i dipendenti comunali, tutti i paesani che si sono uniti a noi, Conad che ha donato la panchina rossa e Ottavio Rocchi, con la Corte dei Miracoli, per averci donato le statuette vandalizzate, realizzate in origine per raccogliere fondi per Insieme in Rosa, ricolorate di rosso. Le loro imperfezioni stanno proprio a simboleggiare la violenza che, strappando via un pezzo dopo l’altro, distrugge le donne».

Stamani è stata inaugurata la panchina rossa, donata da Conad, simbolo della violenza contro le donne, posizionata nel cortile davanti al supermercato.

«I gesti simbolici e le parole pronunciate dai partecipanti all’evento – aggiunge il sindaco Elena Nappi – sono stati molto significativi e di stimolo ad un’attenta riflessione su quanto quotidianamente ci accade intorno, soprattutto per i nostri ragazzi che sono il futuro su cui lavorare adesso per avere un mondo migliore. Grazie alla Commissione pari opportunità ed alla consigliera delegata per avere fortemente voluto questa iniziativa che testimonia, ancora una volta, la sensibilità ed il lavoro svolto dall’amministrazione comunale nei confronti di una tematica così delicata ed attuale».