Punta Ala, i residenti scrivono al sindaco: “Istituire un Consiglio di Frazione”

Punta Ala (Grosseto). Diversi cittadini, residenti e non, di Punta Ala hanno firmato un’istanza, inoltrata al sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e per conoscenza, al Consiglio comunale, in cui viene richiesta formalmente l’istituzione di un Consiglio di Frazione per il territorio.

L’istanza

Ecco il testo integrale dell’istanza:

“Premesso che:

la frazione di Punta Ala, pur essendo parte integrante del territorio comunale di Castiglione della Pescaia, si trova geograficamente distante dal centro urbano principale, il che comporta specifiche esigenze territoriali e difficoltà logistiche;

negli ultimi anni, i residenti e i frequentatori della frazione di Punta Ala hanno evidenziato una serie di problematiche non sempre affrontate in modo tempestivo e risolutivo, tra cui degrado urbano, carenze infrastrutturali, limitati interventi di manutenzione stradale e scarse iniziative culturali e sociali, ecc.;

la popolazione residente e non residente che frequenta Punta Ala richiede da tempo un maggiore coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il territorio e che potrebbero migliorare la località e riportarla agli splendori di un tempo, fondamentale per la sopravvivenza della frazione.

Considerato che:

l’istituzione di un Consiglio di Frazione per Punta Ala rappresenterebbe un canale di dialogo diretto e continuativo tra i cittadini e l’amministrazione comunale, favorendo una gestione più attenta e mirata alle necessità della frazione;

un Consiglio di Frazione avrebbe la possibilità di esprimere pareri, segnalazioni e proposte in merito a manutenzioni, sicurezza, decoro urbano e attività culturali e ricreative, che spesso non riescono a essere prioritarie nel contesto comunale più ampio;

la creazione di un tale organismo consultivo risponde alle esigenze di partecipazione democratica e di rappresentanza locale previste dallo Statuto comunale e rientra nelle possibilità di azione degli enti locali per migliorare il servizio alla comunità;

l’istituzione di un simile Consiglio ha portato come risultato in più Comuni italiani ad una riduzione della distanza tra amministrazione e cittadini permettendo una comunicazione più diretta ai bisogni della comunità della frazione, come dimostrano numerosi modelli riusciti tra cui San Martino a Ferrara, Torrechiara a Parma, Agliate a Carate Brianza ecc..

Pertanto, ai sensi dell’art. 63 dello statuto comunale si chiede all’amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia di valutare e procedere con l’istituzione di un Consiglio di Frazione per Punta Ala, che possa operare come organo consultivo, rappresentando le esigenze e le istanze dei residenti e favorendo un maggiore sviluppo e miglioramento del territorio.

A tale fine, si propone che il Consiglio di Frazione abbia le seguenti finalità:

raccogliere e presentare all’amministrazione comunale segnalazioni e proposte inerenti a manutenzione, sicurezza e decoro della frazione;

promuovere iniziative culturali, turistiche e sociali a beneficio della comunità residente e dei visitatori;

collaborare con il Comune per la gestione e l’organizzazione di eventi e attività che valorizzino il territorio di Punta Ala;

favorire un dialogo aperto e costante tra i residenti di Punta Ala e l’amministrazione comunale.

Confidando in una risposta favorevole e tempestiva, e ci rendiamo disponibili a collaborare per un approfondimento delle necessità della frazione di Punta Ala, si porgono distinti saluti”.