L’Olio di Castiglione è pronto: ecco il “Bruschetta Day” per il primo assaggio

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’Olio di Castiglione 2024 è pronto.

L’oliveto soprastante il parcheggio di via Papa Giovanni XXIII, gestito da Acot, l’Associazione castiglionese operatori turistici, per conto del Comune di Castiglione della Pescaia, ha raccolto quest’anno 7 quintali di olive, dalle quali sono stati ricavati circa 70 litri di olio che potranno essere assaggiati negli eventi di promozione turistica programmati dall’amministrazione.

«Questa produzione – dichiara Paolo Pieraccini, presidente di Acot – è il frutto di una bella sinergia tra pubblico e privato che ha dato effetti virtuosi. Non solo è stata recuperata un’area abbandonata e riqualificata con la realizzazione di più parcheggi per gli ospiti, ma con questo intervento di salvaguardia ambientale è stato rimesso in produzione l’oliveto e migliorato il paesaggio, limitando anche il rischio incendi della zona. Per tutti un ottimo esempio di promozione turistica e di valorizzazione dei prodotti locali».

«Grazie ad Acot per il nuovo raccolto – dichiara il sindaco Elena Nappi -, che anche quest’anno ci regala un bel brand promozionale per il nostro territorio. Il turismo enogastronomico è difatti una delle esperienze che vogliamo regalare ai nostri ospiti e grazie al quale sviluppare un movimento diverso nel territorio in periodi non deputati al turismo balneare, per il quale Castiglione della Pescaia è riconosciuto in tutto il mondo. Un’esperimento di collaborazione pubblico-privato decisamente vincente che ci fa ben sperare di riuscire a farne un modello per nuovi accordi con altre associazioni. E quale miglior modo per apprezzare l’Olio di Castiglione che gustarlo in un momento di festa?».

Per assaggiare l’Olio di Castiglione l’amministrazione ha pensato al “Bruschetta day“: domenica 8 dicembre, al Villaggio di Natale in piazza Garibaldi, in occasione dell’accensione delle luminarie, bruschetta con l’olio nuovo e pane zucchero e vino Novello per entrare ufficialmente nell’atmosfera natalizia.