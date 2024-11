“Il laboratorio delle emozioni”: continua il progetto della Chiesa apostolica

Castiglione della Pescaia (Grosseto).Si è svolto ieri il secondo incontro del progetto “Il laboratorio delle emozioni”, organizzato dalla Chiesa apostolica in Italia, nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado in viale Kennedy, a Castiglione della Pescaia.

Questo appuntamento ha visto protagoniste non solo le emozioni di gioia e rabbia, ma anche le famiglie, che sono state coinvolte attivamente nelle attività proposte, creando un’atmosfera di condivisione e supporto reciproco.

L’incontro

Il percorso emotivo è iniziato con una riflessione guidata sui sentimenti di gioia e rabbia, due emozioni forti, ma diverse, che i bambini hanno avuto modo di esplorare sia dal punto di vista teorico che pratico. Un momento particolarmente significativo è stato quello in cui gli educatori hanno chiesto ai bambini di definire, con parole proprie, che cos’è la gioia. La risposta di molti è stata sorprendente: per loro, la gioia è innanzitutto stare con la propria famiglia. Queste parole hanno toccato profondamente i genitori presenti, che hanno compreso l’importanza di momenti come questi per rafforzare il legame familiare e l’espressione emotiva dei più piccoli.

La parte pratica dell’incontro si è concentrata sull’espressione di queste emozioni attraverso l’arte. I bambini, guidati dagli educatori, hanno utilizzato i colori per rappresentare la gioia, esprimendola con toni caldi e luminosi, e la rabbia, che invece è stata tradotta in sfumature più intense e contrastanti. Ognuno di loro ha avuto la possibilità di creare un’opera personale, dando forma e colore alle proprie emozioni.

Le famiglie, coinvolte in modo attivo, hanno partecipato con entusiasmo, riconoscendo quanto fosse prezioso vedere i propri bambini liberi di esplorare le proprie emozioni attraverso l’arte. Una madre, visibilmente emozionata, ha detto: “Vedere mia figlia disegnare la sua gioia con colori così brillanti è stato un momento speciale. Mi ha fatto capire quanto sia importante stare insieme, perché per lei la gioia è stare con la famiglia.”

Il secondo incontro di “Il laboratorio delle emozioni” ha confermato il grande valore di questa iniziativa, che non solo aiuta i bambini a esplorare e comprendere le proprie emozioni, ma promuove anche un momento di condivisione tra famiglie, creando uno spazio sicuro e creativo dove ogni sentimento può essere espresso senza giudizio.

Il prossimo incontro del progetto si terrà domenica 15 dicembre, alle 16.30, sempre nell’auditorium di viale Kennedy.

“Le famiglie sono nuovamente invitate a partecipare, in un’occasione che promette di essere altrettanto ricca di emozioni, colori e condivisione. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, continuerà a offrire ai bambini uno spazio di crescita emotiva e creativa – si legge in una nota della Chiesa apostolica –. Un sentito ringraziamento va al Comune di Castiglione della Pescaia per il suo supporto nell’organizzazione dell’evento, che ha reso possibile questa straordinaria opportunità per le famiglie e i bambini del territorio”.