Muore ex titolare del cinema: paese in lutto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il sindaco e l’amministrazione tutta si stringono intorno al dolore di Patrizia Guidi, direttrice della biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, per la perdita della madre.

La signora Carla aveva 93 anni e si è spenta nella pace della sua casa circondata dagli affetti più cari. Era conosciutissima in paese, insieme al marito aveva gestito l’unico cinema al chiuso che sia mai esistito a Castiglione.

«Patrizia da anni coordina la nostra biblioteca – afferma il sindaco Elena Nappi – e ha sicuramente ereditato parte della passione per la cultura dal lavoro dei genitori che le hanno fatto conoscere il mondo sognante del cinema negli anni del suo massimo splendore. Per l’amministrazione la biblioteca è il fulcro della cultura castiglionese, da dove partono iniziative molteplici e diverse tese a stimolare le menti di tutti in ogni momento dell’anno. Gli eventi e le iniziative sono gestite dalla dott.ssa Guidi con grande professionalità e passione. Siamo vicini a lei, a sua sorella Paola ed alle loro rispettive famiglie in questo momento di dolore».