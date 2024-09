Mareggiata di “cannucce”: Comune al lavoro per ripristinare fruibilità delle spiagge

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Da questa mattina il Comune di Castiglione della Pescaia, con l’Ufficio ambiente e l’Ufficio Demanio, è a lavoro, in stretto contatto con Consorzio di Bonifica, Capitaneria di porto e Sei Toscana, per ripulire gli arenili dalle cannucce portate a riva a seguito dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi.

Domani mattina, meteo permettendo, il Consorzio di Bonifica entrerà in spiaggia con l’escavatore per iniziare la raccolta delle cannucce ammontinando tutto il materiale nella spiaggia libera vicino al Bagno Faro e dopo il Bagno Somalia, alla fine del lungomare. La settimana prossima tutto il materiale stoccato sarà portato allo smaltimento. L’Ufficio Demanio ha predisposto un’ordinanza con divieto di accesso alla spiaggia e in mare solo nelle zone di lavoro, segnalate e delimitate dal personale degli stabilimenti balneari.

«È stata una mareggiata eccezionale – dichiara il vicesindaco Federico Mazzarello – che ha portato tutte queste cannucce in mare, ma da subito ci siamo attivati con il Consorzio degli stabilimenti balneari e con il Consorzio di Bonifica, che si è reso disponibile a risolvere il problema inviando mezzi e personale. Quando si effettuano lavori di questa portata c’è un’organizzazione emergenziale massiccia da mettere in atto perché dobbiamo far fronte a motivi di sicurezza sulle spiagge, alla sicurezza ambientale, ci sono permessi e iter burocratici da seguire e rispettare, insomma una macchina organizzativa molto imponente da mettere in moto. Vogliamo ripristinare nel più breve tempo possibile la balneabilità delle spiagge e la loro fruizione perché siamo ancora in stagione balneare, con tanta gente, e dobbiamo fare in modo che i turisti che vengono adesso a Castiglione della Pescaia possano godere delle nostre spiagge. Stiamo facendo tutto il possibile e già da domani mattina le ditte incaricate inizieranno la raccolta dei rifiuti lungo le spiagge con la collaborazione degli stabilimenti balneari».

Il sindaco Elena Nappi sta seguendo a distanza tutte le operazioni, in stretto contatto con il suo vicesindaco e con gli uffici incaricati: «Lunedì mattina ci siamo subito attivati per emettere un’ordinanza di divieto di balneazione in via precauzionale per tutelare la pubblica incolumità dei nostri bagnanti, vista l’ingente quantità di materiali trasportati in mare dalle piogge della notte. Poi abbiamo iniziato a fare sopralluoghi per verificare le condizioni delle nostre spiagge e programmare in tempo reale la loro pulizia. Ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo il vicesindaco, con tutta la Giunta, e gli uffici, che hanno tenuto sotto controllo, passo dopo passo, ora dopo ora, l’evolversi della situazione meteorologica che non sappiamo che cosa ci porterà nei prossimi giorni. Un’emergenza che stiamo affrontando con un grande gioco di squadra tra amministrazione, operatori balneari ed enti preposti ad attuare, nel più breve tempo possibile, autorizzazioni e lavori. Tutti gli uffici e gli amministratori hanno lavorato affinché tutto si muovesse in sinergia e con estrema attenzione per il territorio e i suoi fruitori».