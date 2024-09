“Come una volta”: l’artigianato artistico ha fatto mostra di sé in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È stata un successo “Come una volta”, la mostra mercato dell’artigianato artistico e creativo che si è svolta nell’ultimo fine settimana di agosto a Castiglione della Pescaia.

Per tutta l’estate, gli espositori dell’iniziativa, organizzata da Cna Grosseto insieme all’associazione Materiae, si sono dati appuntamento in varie località turistiche della provincia, mettendo in mostra le loro creazioni.

Dalla ceramica alla piccola gioielleria, dalla pelletteria alla produzione di cappelli, dall’oggettistica alla pittura, tanti banchetti hanno letteralmente invaso piazza Orto del Lilli.

«Portare nelle piazze l’eccellenza dell’artigianato toscano – dichiara l’assessore al welfare ed alle attività produttive Sandra Mucciarini – è una forma di promozione sociale, perché mostra quanto impegno e sacrificio sono necessari per realizzare un qualcosa che possa essere apprezzato da tutti per la sua unicità, ma anche un modo per valorizzare le nostre tradizioni e l’impegno e la passione dei nostri artigiani».

«Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa iniziativa – aggiungono gli organizzatori dell’associazione Materiae –, abbiamo avuto una buona partecipazione sia da parte degli espositori che degli ospiti, che hanno apprezzato le creazioni dei nostri artigiani. Sono stati due giorni interessanti, di collaborazione e di riscoperta del piacere di socializzare mostrando il lavoro di tanti produttori. Siamo certi che possa diventare un appuntamento da ripetere negli anni, coinvolgendo sempre di più anche gli artigiani locali, in modo tale da poter mostrare quelle che sono le eccellenze artigianali del territorio».

Promuovere l’artigianato locale, valorizzandolo, è anche un’opportunità di promozione turistica, perché mostra le peculiarità di un territorio in termini di risorse e lavoro.

«Abbiamo accettato con grande piacere – afferma il sindaco Elena Nappi – la proposta di Cna di ospitare nella nostra piazza principale questo mercatino dell’artigianato artistico, un esperimento ben riuscito lo scorso anno, che anche in questa seconda edizione è stato apprezzato da turistici e concittadini e che sicuramente continuerà negli anni a far parte della nostra offerta e programmazione turistica».