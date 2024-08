Discoteca chiusa per la Notte bianca, il sindaco: “Nessuna sovrapposizione, evento deciso da mesi”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). «La programmazione degli eventi estivi viene decisa insieme alle associazioni del territorio con molti mesi di anticipo, a novembre addirittura, e già allora erano state scelte le due date di venerdì 26 luglio e venerdì 30 agosto per la Notte bianca a Castiglione della Pescaia, per venire incontro anche alle esigenze delle località vicine, visto che il giovedì ci sono eventi importanti a Grosseto. Un modo per non dividere il numero dei visitatori, ma di aumentarlo invece in entrambe le località».

Il sindaco Elena Nappi risponde così alla direzione della discoteca Capannina di Castiglione della Pescaia che ha informato della chiusura del locale per venerdì 30 agosto, in coincidenza con la Notte bianca in programma nel centro del paese.

«Gli eventi organizzati da questo Centro commerciale naturale – dichiara il presidente Alessio Schiano – vengono pianificati dalla fine della stagione turistica precedente sino ai primi mesi dell’anno in questione, indicendo riunioni con tutti i nostri associati per sentire e vagliare pareri e proposte. In particolar modo, la decisione di effettuare le due Notti bianche nel fine settimana, organizzate nuovamente dopo alcuni anni, è stata presa e condivisa con gli associati presenti in assemblea principalmente perché l’autorità che ci permette di andare in deroga concede di fare musica fino alle 2.00 solo nelle giornate di venerdì e sabato, e smentisco il proseguimento sino alle 3.30 del mattino. Questo Centro commerciale naturale non guarda gli interessi delle singole attività, ma è atto, tra le altre cose, a promuovere e valorizzare il territorio anche attraverso eventi che portano i turisti a passare una serata di divertimento e musica, a volte, tra le bellezze del nostro paese per poi scegliere di continuare la notte dove preferiscono».

«All’interno di una programmazione – aggiunge la prima cittadina – è possibile che qualcosa coincida, ma non va certo a sovrapporsi con alti eventi; anzi, è un completarsi perché la Notte bianca ad un certo orario finisce e c’è tutto il tempo per spostarsi in altri locali e in discoteca. Il fatto che in una località turistica come la nostra ci siano più eventi può soltanto fare da cassa di risonanza. La Notte bianca è un’occasione di festeggiamento corale di tutta la comunità, che deve coinvolgere tutti i cittadini, i giovani e i turisti, e quindi la musica in piazza ben si integra con l’opportunità di chiudere poi la serata in altri locali. Anche perché i turisti non vengono a Castiglione della Pescaia solo per la Capannina, ci scelgono per la bellezza del paese, per i servizi che offre, per il suo centro e i suoi negozi, e in particolar modo per la “Salitina”, che è uno dei punti di ritrovo più conosciuti in tutta la nostra provincia».