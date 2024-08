Turismo, il Consorzio: “Puntare sullo sport per scongiurare atti vandalici”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Gli episodi di vandalismo e violenza che si sono svolti a Castiglione della Pescaia, negli ultimi giorni, stanno mostrando la faccia più spiacevole e deprecabile di un turismo che dimentica valori fondamentali, come il senso di civiltà, l’educazione e il rispetto verso gli altri turisti, gli operatori, la popolazione ospitante e l’ambiente.

«In quanto presidente del Consorzio Maremma Experience, che da anni si occupa della promozione turistica della nostra destinazione, mi unisco al sentimento di amarezza e delusione esternato dal sindaco Elena Nappi, con la quale condividiamo impegno e dedizione nel rendere sempre più bello e accogliente il nostro paese».

Così Enzo Riemma, che aggiunge: «Per non vanificare gli sforzi di chi vive qui tutto l’anno e dell’amministrazione che si vede costretta a intensificare alcune misure di sicurezza, ricorrendo perfino all’Esercito, crediamo che sia indispensabile, tuttavia, il contributo dei turisti e di quanti si trovino in zona anche solo di passaggio. Avere cura del patrimonio culturale, ambientale e architettonico del paese che visitiamo dovrebbe essere la priorità di chiunque, a prescindere dall’età o da qualsivoglia considerazione/pretesto che si potrebbe invocare per giustificare atti irresponsabili e nocivi verso la cosa pubblica.

Essendo consapevoli della difficoltà a trovare un rimedio a un problema di tipo sociale e culturale e dell’impossibilità di risolverlo nel breve termine, il Consorzio da tempo sta indirizzando la propria attenzione a un settore che riteniamo debba diventare uno dei motori “sani” del nostro turismo, ossia lo sport. Pertanto, abbiamo puntato dapprima sul cicloturismo, che nel nostro territorio si può svolgere tutto l’anno e che può contare sulle tante bellezze e sull’unicità di posti tutti da scoprire attraverso un’esplorazione lenta e immersiva capace di avvicinare anche alle nostre tradizioni gastronomiche oltreché storiche. Costanti sono stati, e lo sono tuttora, i nostri sforzi nella cura e nella manutenzione dei sentieri che abbiamo progettato proprio nell’ottica di offrire esperienze appaganti e divertenti agli appassionati delle due ruote e della vacanza all’aria aperta».

«Ad oggi il nostro obiettivo – continua Riemma – è di lavorare sull’adeguamento delle infrastrutture sportive e sul rafforzamento di luoghi di aggregazione che possano richiamare atleti, categorie minori, praticanti, ma soprattutto i tanti giovani che, avendo nello sport, il fulcro dei propri interessi e nei valori educativi da esso promossi il paradigma della propria vita, si facciano promotori di un modello positivo da trasmettere agli altri. Vorremmo quindi che lo sport diventasse un forte attrattore turistico, ma anche un settore sul quale investire maggiormente per contrastare i fenomeni di violenza sempre più diffusa tra giovani e giovanissimi».

«Tra le misure da adottare a stretto giro al fine di intervenire sulla sicurezza che riteniamo necessario dover potenziare soprattutto negli orari notturni – conclude Riemma –, procederemo con la richiesta di un incontro con il sindaco e gli amministratori, ai quali proporremo delle soluzioni concrete e ci auguriamo durature».

«Ringrazio il Consorzio Maremma Experience per il sostegno in questa vicenda così spiacevole che ha coinvolto il nostro territorio – aggiunge il sindaco Elena Nappi –. Lavoreremo insieme, Amministrazione e Consorzio, condividendo la scelta di intensificare le misure di sicurezza da prendere per garantire l’incolumità dei nostri cittadini e dei tanti turisti che ogni anno ci scelgono come meta delle proprie vacanze, grazie anche ai servizi che offriamo loro. È importante scongiurare il ripetersi di tali comportamenti ai danni dell’ambiente e del patrimonio pubblico».