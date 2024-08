“Come una volta”: torna la mostra mercato dell’artigianato artistico e creativo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ultimo appuntamento con l’edizione estiva 2024 di “Come una volta”, la mostra mercato dell’artigianato artistico e creativo organizzata da Cna Grosseto e dall’associazione Materiae in varie località turistiche della provincia di Grosseto.

L’ultimo appuntamento con gli espositori è in programma per sabato 31 agosto e domenica 1° settembre a Castiglione della Pescaia.

Dalle 8 alle 23.30, in piazza Orto del Lilli, decine di espositori metteranno in mostra e in vendita i loro prodotti: ceramica, bigiotteria, sartoria, pelletteria e molto altro: ecco cosa si potrà trovare nel borgo marinaro.

Per informazioni sulla mostra mercato e sulle altre attività organizzate da Cna Grosseto è possibile visitare il sito www.cnagrosseto.it.