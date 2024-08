Torna il Palio marinaro: la Piazza a caccia del triplete

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con l’incognita meteo, per domenica 18 agosto è in programma la 68° edizione del Palio marinaro a Castiglione della Pescaia: lo sparo di partenza alle 19.00 di fronte al Faro rosso, in mare.

La sfida è contro la Piazza, vincitrice lo scorso anno, e che potrebbe, in caso di successo, centrare addirittura un clamoroso triplete, dopo le vittorie del Palio dei giovani e delle donne. Cosa che potrebbe ripetersi dopo il 2019 e sempre protagonista la Piazza.

La gara si corre sulla distanza di circa 2700 metri con tre virate: partenza di fronte al Faro rosso e prima vasca verso Capezzolo, con la prima virata da destra a sinistra. Rientro verso il Faro rosso e seconda virata, poi la terza vasca e la terza virata ancora verso Capezzolo. Poi la lunga volata con l’ingresso in porto, con una boa di disimpegno da lasciare sulla sinistra, e l’arrivo di fronte al Monumento ai caduti.

La giornata si aprirà con gli sbandieratori e tamburini di Vetulonia alle 17, che accompagneranno tifosi e rappresentanti per le vie cittadine fino al pontile dei rioni, sul molo davanti a piazza Garibaldi. Alle 18.45 don Paolo Gentili benedirà gli equipaggi. Al termine della regata, alle 20, le premiazioni finali sulla terrazza del Monumento ai caduti, in via Vittorio Veneto. Il Palio (nella foto) è stato dipinto da Anna Pucci.

Il Palio di Castiglione ha il patrocinio del Comune di Castiglione, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto.

Tutta la manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di Tv9 e riproposta la prossima settimana.

Gli equipaggi

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino, corsia 1. Timoniere Tommaso Temperani (18 anni, 1 corsa, 1 vittoria), 1° remo Filippo Temperani (22 anni, 1 corsa ,1 vittoria), 2° remo Filippo Gargano (24 anni, 5 corse, 3 vittorie), 3° remo Tommaso Veri 37 anni (12 corse, 6 vittorie), 4° remo Francesco Chelini (36 anni, 6 corse, 1 vittoria). Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Giorgia Cinelli. Capitano Davide Landi. Palii vinti 21. In mare 6 successi: 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023. Nel 2019 vinti anche i Palii giovani e donne. Ultima volta di un rione con 3 vittorie consecutive senior: 1999-00-01.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino, corsia 2. Timoniere Rinaldo Moraglia (58 anni, 13 corse, 1 vittoria), 1° remo Luca Ronca (37 anni, 4 corse, 1 vittoria), 2° remo Simone Capitoni (32 anni, 3 corse, 0 vittorie), 3° remo Luca Roghi (44 anni, 21 corse, 6 vittorie), 4° remo Josè Elias Ceribelli (21 anni, 2 corse, 0 vittorie). Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Rachele Piu. Capitano Luigi Rampon. Palii vinti 9, nel 2012 e 2013 doppietta. In mare 4 vittorie su 12 corse, trionfatori per Castiglione nel superpalio per la 1^ volta nel 2015.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio, corsia 3. Timoniere Jacopo Trombini (20 anni, 2 corse, 0 vittorie), 1° remo Matteo Cittadini (28 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 2° remo Mattia Cozzolino (19 anni, 1 corsa ,0 vittorie), 3° remo Emanuele Pocci (21 anni, 0 corse, 0 vittorie), 4° remo Dimitri Mazzi (20 anni, 0 corse, 0 vittorie). Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Greta Lobascio. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 9. Ultima vittoria nel 1990.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine, corsia 4. Timoniere Federico Accioli (26 anni, 6 corse, 0 vittorie), 1° remo Michele Bernardini (34 anni, 2 corse, 0 vittorie), 2° remo Manuel Petragli (28 anni, 5 corse, 0 vittorie), 3° remo Gianluca Tonini (52 anni, 13 corse, 1 vittoria), 4° Francesco Brunelli (33 anni, 0 corse, 0 vittorie). Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Matilde Cocchi. Capitano Tullio Serafin. Palii vinti 15, mai in mare.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione, corsia 5. Timoniere Niccolò Betti (25 anni, 0 corse, 0 vittorie), 1° remo Sebastiano Biancalani (24 anni, 3 corse, 1 vittoria) 2° remo Daniele Sargentini (28 anni, 2 corse, 0 vittorie), 3° remo Fabio Giovannelli (34 anni, 13 corse, 3 vittorie) 4° remo Andrea Giardini (23 anni, 2 corse, 1 vittoria). Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Caterina Cassioli. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 13. In mare tre vittorie: la prima nel 2009, 2018 e lo scorso anno 2022.

L’albo d’oro: Piazza 21 titoli, Castello 15, Portaccia 13, Marina e Ponte Giorgini 9.