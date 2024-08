Black out nel centro del paese, Enel: “Individuato il guasto, situazione monitorata”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). In seguito ad alcuni episodi di scatti di linea elettrica, probabilmente dovuti anche al significativo carico sulla rete, verificatisi nelle ultime sera nel centro di Castiglione della Pescaia, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) informa di essere intervenuta tempestivamente, con un team dedicato sul posto, per ripristinare il servizio in tempi rapidi e, dopo aver ispezionato la linea, di aver effettuato un intervento in ottica risolutiva ieri sera intorno alle 23.

“I tecnici dell’azienda elettrica, coadiuvati dal centro operativo, hanno effettuato un cambio di assetto per isolare e bypassare il punto di rete interrato danneggiato, che dovrebbe essere la causa degli scatti di linea, e hanno impostato uno schema di rete tra le cabine denominate Montebello e Scuole elementari, che dovrebbe garantire la continuità del servizio elettrico senza ulteriori disservizi – si legge in una nota di Enel –. La situazione è monitorata con presidio sul posto, che posizionerà anche alcuni sensori automatici per avere conferma del tronco di rete danneggiato, in modo da effettuare un successivo piano di lavoro, senza ulteriori disagi per la clientela, sostituire la parte di cavo interessata e ripristinare il definitivo e normale assetto del sistema elettrico locale”.

“E-Distribuzione, che ha informato il sindaco, ringrazia per la collaborazione l’amministrazione comunale e resta a disposizione per ogni approfondimento. L’azienda elettrica informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio ‘Gestione della fornitura’, nonché ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica. Inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803.500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Poi (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica – termina il comunicato –. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web è disponibile la ‘mappa delle disalimentazioni'”.