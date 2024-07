“Io, Pablito, Bearzot e i ragazzi dell’82”: Ciccio Graziani racconta la vittoria al Mondiale di calcio

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Io, Pablito, Bearzot e i ragazzi dell’82”, Ciccio Graziani racconta, a 40 anni di distanza, quel trionfo Mundial che è rimasto nella storia del calcio e nella memoria di tanti tifosi.

L’appuntamento è lunedì 29 luglio alle 21.30 in piazza Orto del Lilli, a Castiglione della Pescaia, per rivivere la magia della vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna del 1982 in compagnia di chi quella magia l’ha vissuta, il campione del mondo Ciccio Graziani.

«Sarà bello raccontare al pubblico l’emozione di quel mondiale – spiega Ciccio Graziani – attraverso le storie vissute all’interno del gruppo, da noi protagonisti. Tanti aneddoti e curiosità che nessuno conosce, il perché di quel lungo silenzio stampa ad esempio, la nostra esperienza, i momenti vissuti insieme come squadra dentro e fuori dal campo. Sarà una chiacchierata che ci porterà indietro nel tempo, per ricordare tanti amici, per parlare di calcio e di molto altro».

Tanti aneddoti, storie, curiosità e retroscena in uno spettacolo che nasce da un’idea di Pietro Romagnoli e che per una notte, con la carica di umanità e simpatia che contraddistingue il grande campione Ciccio Graziani, farà rivivere le emozioni di quell’estate che è rimasta nel cuore degli italiani.

«Uno spettacolo dedicato ad uno degli sport più amati al mondo – afferma il sindaco Elena Nappi -: in un momento in cui il calcio italiano sta attraversando un fase particolarmente critica e delicata ci è sembrato un modo per portare fortuna ai nostri beniamini sportivi, ricordando vecchie glorie e tempi d’oro che devono tornare a splendere sui nostri campi. Rivivere quella stagione calcistica, grazie all’affabilità e all’esperienza vissuta da un personaggio come Ciccio Graziani, grande estimatore del nostro territorio, sarà sicuramente molto interessante e divertente».