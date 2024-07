Il Vertical Summer Tour 2024 di Radio Deejay fa tappa in Maremma: il programma

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Dopo il grande lancio di Bibione e le tappe di Cervia e Civitanova Marche, procede la dodicesima edizione del Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane.

La nuova tappa è Castiglione della Pescaia, il 27 e il 28 luglio: esclusiva meta turistica apprezzata per la qualità dell’ambiente e del mare, offre spiagge meravigliose, numerose aree verdi e un’intensa vita notturna. Sulla sommità del borgo il castello aragonese, le mura, le torri e lo splendido panorama donano a questo luogo una bellezza disarmante.

La novità è Insalatissime Rio Mare come “title partner”, un incontro perfetto tra tonno di prima qualità sostenibile, cereali, legumi e verdure, che permettono di vivere momenti di gusto unici perché sono pronte all’uso, perfette in tutte le occasioni, ideali da gustare ogni giorno grazie alla varietà di gamma che permette di esprimere la propria personalità attraverso ricette gustose, di qualità e sempre diverse.

Insalatissime Rio Mare aspetta tutti i villeggianti nella propria postazione dove sarà possibile vivere e condividere delle divertenti e gustose esperienze, gareggiare nella Insalatissime Beach Race e altri giochi a tema per vincere gadget e degustare le Insalatissime Cous cous, 5 cereali, Spring e Autumn. Chi le acquisterà, riceverà anche una fantastica borsa frigo personalizzata.

“Vertical” è il frutto di una felice intuizione di Event’s Way, agenzia di marketing ed eventi torinese che ha confezionato anche 15 edizioni “invernali” che, unite alla prima Urban, porta a 27 il numero finale: anche quest’anno il Vertical Summer Tour porterà divertimento, animazione, musica ed attrazioni sulle più belle spiagge d’Italia.

Il format del tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di oltre 2.000 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito.

Il tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua), ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (dalle 10 alle 13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym, per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

Il pomeriggio (dalle 15 alle 19) si accende poi con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e generazione.

Non poteva quindi mancare il beach volley, griffato Tequila Jose Cuervo (Gruppo Montenegro) così come il beach tennis, a cura di Vidal all’interno del Vidal Stadium. Tutti i partecipanti del torneo riceveranno occhiali da sole e cappellini personalizzati Vidal, ma i vincitori avranno l’esclusivo backpack contenente 5 top referenze del bagnodoccia più famoso d’Italia. Allo stand Vidal sarà possibile trovare l’energico Vitamin C, che potrà essere vinto partecipando alla sfida sotto la doccia: bendata, la coppia di sfidanti dovrà posizionare i magneti a forma di bagnodoccia Vidal sul pannello raffigurante le sagome che stanno cantando sotto la doccia. Chi posiziona correttamente più magneti, vincerà Vidal Vitamin C.

E poi la Sparring Cup fornita da Douglas e e.l.f. Cosmetics, dove le persone si sfideranno a racchettoni per vincere fantastici premi. Lo stand di Douglas e e.l.f. Cosmetics sarà situato in posizione centrale e sarà il cuore pulsante delle attività dei due brand: con una beach hut accogliente, un gonfiabile colorato e due bandiere iconiche che svetteranno al cielo, renderanno ogni tappa del tour un’esperienza indimenticabile con l’obiettivo di offrire uno spazio dove bellezza e divertimento si incontrano, creando un’atmosfera unica e festosa.

All’interno dello stand, i visitatori potranno scoprire e acquistare l’intera gamma di prodotti e.l.f., dalle linee make-up e skincare ai prodotti suncare, ideali per una pelle sempre perfetta sotto il sole estivo. I make-up artist presenti saranno a disposizione per offrire tre look esclusivi firmati e.l.f., ispirati alle vibrazioni dei festival estivi e all’essenza dell’estate: vivaci, colorati e pieni di energia. E non mancheranno i ricordi da portare a casa: dopo il make-up look, sarà possibile ricevere un omaggio, perfetto per l’estate, destinato a diventare un must-have della stagione

Si passa poi al calciobalilla con Goleador, con tornei e sfide all’ultimo colpo. Goleador sarà presente al Vertical Summer Tour anche con uno stand pieno di giochi e attività. Sul palco si terranno iniziative dedicate ai visitatori, per coinvolgerli e intrattenerli sulle spiagge più belle d’Italia. Delle hostess accompagneranno i visitatori e distribuiranno tanti bellissimi premi, fra cui un pallone Goleador.

Buddy UniCredit sarà presente come main banking partner al Vertical Summer Tour di Radio Deejay, per offrire un’estate piena di giochi, attività e divertimento. Sarà presente un’area dedicata dove conoscere la nuova filiale online di UniCredit e il prodotto perfetto per l’estate: Genius Pay anche nella versione per minori.

Tanti giochi e gadget ispirati a questa importante partnership, per sottolineare l’impegno di Buddy nello sport: Buddy vive le passioni e come tale è orgoglioso di essere official banking partner della Coppa Davis. Buddy rappresenta un nuovo modo di fare banca, un modello di servizio a distanza complementare ai canali esistenti di UniCredit: filiale fisica, call center, internet e mobile, che mette al centro il cliente. Una banca on demand, dove è il cliente che sceglie come, dove e quando essere servito.

Ecco poi la flotta di Sup gonfiabili forniti da Tahe (Stand Up Paddle, la disciplina – ormai popolarissima negli stabilimenti balneari – che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola) con un istruttore dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più “esperti”, c’è la buddy Sup Race, una simpatica challenge aperta alle persone dai 16 anni in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne, under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa (e ritorno), con premiazione finale alla sera.

Sul palco, nella Buddy Tennis Challenge, i concorrenti dovranno fare più palleggi possibili con la racchetta bendati: il vincitore si aggiudicherà un gadget speciale.

Nescafè porterà in giro per le spiagge italiane, all’interno del villaggio Vertical Summer Tour, la freschissima ricetta dell’estate: il caffè freddo Nescafé, facilissimo da preparare per una pausa gustosa dal calore estivo.

Durante il tour, Nescafè organizzerà numerose attività coinvolgenti per i visitatori. Saranno presenti balli di gruppo, hula hop e tante altre sorprese che renderanno l’estate indimenticabile – oltre alla possibilità di provare il caffè freddo Nescafè, per godersi un momento rinfrescante e shakerare l’estate.

Tequila Jose Cuervo accompagnerà con il suo cocktail Cuervo Paloma le tappe del Vertical Summer Tour, con un vero e proprio chiringuito sulla spiaggia dotato di area relax e solarium, con ombrelloni di paglia e tutta l’ombra che serve per ristorarsi. Nello stand l’animazione prevede un gioco a tema Cuervo Paloma, sul palco centrale i partecipanti si sfideranno poi per preparare il miglior Paloma con tequila Jose Cuervo. I giudici valuteranno gusto, presentazione e creatività. Il vincitore riceverà un premio speciale e l’ammirazione di tutti gli amanti del tequila. In tutte le tappe il Vertical Summer Tour ospiterà le Paloma Night, pazzesche serate di intrattenimento e divertimento con la musica dei talent della radio insieme con i DJ resident locali (in collaborazione con discoteche e bar della zona), 3 ore in spiaggia con una megastruttura dedicata e tantissimi gadget e regali per tutti, ma soprattutto tanti cocktail Cuervo Paloma da degustare in compagnia degli amici.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Fargetta, Vic, I Vitiello’s, Gianluca Gazzoli, Chicco Giuliani, Wad, …

E proprio Vic sarà presente il 28 luglio a partire dalle 17 con l’animazione sul palco: Vic lavora a Radio Deejay dal 1999, dove ha iniziato a collaborare come programmatore musicale e poi, nel 2000, come commentatore della prima storica edizione del Grande Fratello. Attualmente è in onda su Radio Deejay con Vic e Mari in diretta dalle 8 alle 10, insieme a Marisa Passera. Ha condotto cinque edizioni di “Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota” su Italia Uno.

Kia, in qualità di mobility partner, accompagnerà con la propria gamma di vetture il Vertical Summer Tour di Radio Deejay tra i lidi più rinomati d’Italia. Sarà possibile conoscere e provare in anteprima il nuovo Kia Sorento e la nuova Kia Picanto, modelli completamente rinnovati in termini di tecnologia, design e infotainment, che hanno fatto il loro debutto sul mercato italiano a partire dalla primavera di quest’anno. Due modelli iconici, che fanno ormai parte della gamma Kia da più di vent’anni e che interpretano la nuova filosofia di design “Opposites United”, che esalta il potere dei contrasti, della discontinuità e delle contrapposizioni per creare design inconfondibili, volti ad ispirare il pensiero e le relazioni.

Infine, non possiamo non menzionare Acqua San Bernardo, technical partner.

“Siamo felici – afferma il sindaco Elena Nappi – che un evento così conosciuto ed apprezzato dal mondo dei vacanzieri estivi abbia scelto di nuovo la nostra località dopo l’esperienza dello scorso anno, segno evidente che Castiglione della Pescaia si conferma destinazione turistica rinomata e considerata ideale per questa tipologia di iniziative famose e ricercate in tutta Italia”.

“Anche quest’anno – commenta l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – possiamo offrire ai nostri ospiti e concittadini tante esperienze di divertimento e benessere, con musica, sport ed attrazioni per ogni fascia di età. Nello splendido piazzale Maristella, che si affaccia direttamente sul mare, nei due giorni del Vertical Summer Tour sarà possibile respirare l’allegria e l’energia che l’estate generalmente sprigiona. Castiglione della Pescaia di nuovo si candida ad essere una fra le mete balneari più brillanti e ricche di eventi di pregio che alzano il livello della qualità dell’accoglienza”.

“Vertical Summer Tour non smette di stupire– dichiara Flavio Gallarato, patron e organizzatore dell’evento e Ceo di Event’s Way –. Quest’anno inseriamo una nuova tappa, portando a nove il numero complessivo, e soprattutto accogliendo partner incredibili che ci permettono di garantire un intrattenimento pazzesco per i villeggianti di tutte le età, dalla mattina sino a notte inoltrata. Un mix di divertimento, relax, sport e musica che ha reso Vertical Summer l’evento di riferimento per l’estate italiana al mare”.

“Per Rio Mare si prospetta una stagione ricca di appuntamenti e attivazioni che ci permetteranno di contribuire a rendere unica, divertente e anche gustosa l’estate dei giovani e non solo in tutta Italia – sostiene Sabrina Timpanaro, Marketing Director di Rio Mare -. Qualità, spensieratezza e infinite possibilità di esprimere la propria personalità sono solo alcune delle caratteristiche che credo accomunino le Insalatissime Rio Mare e un evento di intrattenimento sulle spiagge come il Vertical Summer Tour, per questo siamo certi che essere title sponsor sia la ricetta perfetta e vincente per rendere iconica quest’estate”.

Vertical Tour vive anche su una fantastica App che contiene tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività in corso, con la possibilità di scattare foto per successiva condivisione e soprattutto rappresenta il punto di accesso privilegiato al grande concorso con i premi messi in palio ogni giorno dai partner, tra cui i cappellini di Radio Deejay, i bellissimi teli mare in versione limitata “Vertical” e gli shaker di Nescafè. In estrazione finale ci sarà poi una bicicletta Rio Mare (La Ricicletta) e una bellissima borsa mare con telo spiaggia griffati Radio Deejay.

Vertical Tour si conferma sempre più social, con una presenza e una copertura costante su Instagram e Facebook.