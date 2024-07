Mare e spiaggia sempre più accessibili: due nuove sedie Job per la Green Beach

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia punta sempre di più al superamento delle barriere architettoniche nell’ottica di offrire un territorio più accessibile e fruibile da tutti. Anche quest’anno, ha messo a disposizione dei frequentatori della Green Beach nuovi ausili per persone con disabilità, due sedie Job per spostarsi sulla spiaggia e accedere al mare.

«L’attenzione all’accessibilità in ogni luogo pubblico – afferma il sindaco Elena Nappi – è da tempo una priorità di questa amministrazione e gli obiettivi raggiunti sono certificati anche dall’assegnazione della Bandiera Lilla, che premia i Comuni che dedicano attenzione al turismo accessibile. La Green Beach è una delle eccellenze di Castiglione della Pescaia, una spiaggia attrezzata molto apprezzata dai suoi fruitori, che ogni anno si arricchisce di dettagli preziosi e molto utili».

«Anche quest’anno – dichiara l’assessore al welfare Sandra Mucciarini – abbiamo donato ai frequentatori della nostra Green Beach nuovi ausili di supporto per persone con limitazioni temporanee o permanenti, che potranno così accedere con più facilità alla spiaggia e godere del nostro mare. Un servizio che, come amministrazione, forniamo ai nostri concittadini, ma che vogliamo offrire anche ai turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio per le vacanze e che avranno modo di vivere il paese e la spiaggia in modo sempre più accessibile».

I nuovi ausili

I nuovi ausili forniti sono una carrozzina Job ideale per spostarsi sulla spiaggia, anche in presenza di ciottoli, ghiaia e sterrato, dotata di ruote impermeabili per accedere al mare, ed una carrozzina Sand&sea con ruote Sand&street in gomma piena e alluminio, ideali per spostarsi autonomamente riducendo lo sforzo di spinta sulla sabbia e anche immergersi completamente in acqua per una nuotata.

La Green Beach di Castiglione della Pescaia è allestita con piattaforme ombreggiate, passerelle e ausili per persone con disabilità, per tutto il periodo della stagione balneare. L’accesso è libero e la fruizione è consentita giornalmente dalle 9 alle 19. Le sedie job in dotazione della spiaggia possono essere utilizzate in modo gratuito dai fruitori dell’area.