Un nuovo supermercato in paese: ecco gli orari e i servizi offerti

Grosseto. Grandi notizie per i cittadini ed i turisti di Castiglione della Pescaia: inaugura domani il nuovo Conad sulla Strada provinciale del Padule, nell’area ex-Paoletti. Un punto vendita innovativo, che si inserisce in un grande progetto di riqualificazione urbana, per rispondere alle sempre crescenti esigenze della clientela, grazie ad un ricco ventaglio di offerte e una vasta gamma di prodotti che celebrano le tradizioni locali.

Moderno e tecnologicamente all’avanguardia, questo nuovo supermercato è stato progettato con le migliori tecniche a basso impatto energetico e con le migliori soluzioni per l’autoproduzione di energia green. Il nuovo punto vendita prevede, infatti, l’introduzione di tutte le migliori attrezzature in ottica green: gli impianti fotovoltaici, il sistema di illuminazione con luci a Led, le etichette elettroniche e gli impianti di refrigerazione di ultima generazione per consentire un notevole risparmio energetico e una migliore conservazione degli alimenti.

Il punto vendita, come nella migliore tradizione dei negozi dei soci Degli Innocenti del grossetano, riserva particolare attenzione alla sostenibilità economica e alla valorizzazione del territorio attraverso importanti collaborazioni con aziende locali per la promozione del localismo e delle eccellenze enogastronomiche. Il nuovo supermercato ospita un vasto assortimento di prodotti “i Nostri Ori” in ogni reparto: l’ortofrutta, con un’ampia gamma di referenze fresche e a km. 0, la pescheria, con una proposta di pescato locale, la macelleria, con numerosi prodotti “ready to cook”, il banco gastronomia, con piatti freddi e caldi e con il servizio di cottura polli, e una cantina vini, con le migliori etichette toscane. Completa l’offerta un’area healthy per rispondere alle nuove tendenze di consumo con prodotti biologici, senza glutine, vegan, senza lattosio e proteici.

“Siamo felici di proseguire il nostro percorso di crescita, inaugurando un altro punto vendita Conad nel territorio maremmano – dichiarano i soci di Conad Nord Ovest, Paolo e Alessio Degli Innocenti –. Un segno tangibile del nostro impegno per garantire non solo la qualità e il servizio ai nostri clienti, ma anche il benessere e lo sviluppo del nostro territorio. Grazie alle numerose nuove assunzioni, ci auguriamo che questa nuova apertura possa essere anche una forza trainante per l’occupazione locale. Il nuovo punto vendita è pronto ad accogliere tutti, con l’obiettivo di promuovere le nostre tradizioni, le eccellenze locali, supportando anche i produttori della zona”.

I soci Degli Innocenti, oltre a questo nuovo negozio, sono proprietari di altri 4 punti vendita a Grosseto, i tre Conad di via Clodia, via Scansanese e via Senegal ed il PetStore di via Castiglionese, oltre ai distributori di carburante di via Bulgaria e via Scansanese. L’investimento per questa nuova apertura conferma e rafforza il legame speciale che unisce Conad Nord Ovest, il territorio e la comunità.

Il nuovo supermercato

Il supermercato, che sorge in un edificio rinnovato e moderno, si inserisce in un ampio progetto di riqualificazione urbanistica, un’opera che comprende notevoli interventi su tutta l’area circostante con la nascita di nuovi insediamenti commerciali, servizi e uffici, serviti da nuove vie di collegamento.

Il punto vendita si sviluppa su una superficie di 1000mq, conta 4 casse tradizionali, 4 casse self e 2 casse spesa al volo, oltre a vantare 61 nuove assunzioni; dispone di un parcheggio esterno con 100 posti auto, di un parcheggio sotterraneo con 60 posti auto, di una scala mobile e di un ascensore per l’accesso diretto al supermercato.

Il nuovo Conad è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 7.30 alle 21.00, accetta i buoni pasto, effettua il servizio di spesa online con consegna a domicilio (attivo da lunedì 8 luglio), consente il pagamento dei bollettini e di effettuare le ricariche telefoniche, è dotato diWi-Fi e garantisce l’accesso agli animali domestici grazie all’apposito carrello.

In occasione dell’apertura, i clienti potranno usufruire della promozione Sottocosto.