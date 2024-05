Castiglione della Pescaia ricorda Ambrogio Fogar: al via le celebrazioni per il “navigatore solitario”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara a celebrare Ambrogio Fogar a 50 dalla storica impresa, ricordando questo grande uomo che ha scolpito il suo nome nella storia della vela e del paese.

Era il primo novembre 1973 quando Fogar scelse Castiglione della Pescaia come porto di partenza per la sua straordinaria impresa, la circumnavigazione in solitaria del globo in barca a vela. E, dopo 402 giorni di viaggio, il “navigatore solitario” fece ritorno a Castiglione della Pescaia, il 7 dicembre 1974, accolto da una folla esultante con gli idranti che spruzzavano acqua verso il Surprise che varcava l’ingresso del porto canale e le trombe delle imbarcazioni ormeggiate che suonavano all’unisono.

Tante le iniziative e gli eventi che l’amministrazione comunale ha pensato per ricordare Ambrogio Fogar, la vita, l’uomo e le sue imprese.

Si parte dai giovani, con un concorso riservato alle scuole del territorio, sul tema “Ambrogio Fogar e le grandi imprese marinare”. Agli alunni della scuola secondaria di primo grado è stato chiesto di preparare la prima pagina di un quotidiano con articoli e immagini su “Ulisse ed il suo epico viaggio per mare” (classe I), “Le scoperte geografiche ed il viaggio di Magellano” (classe II), “Ambrogio Fogar: da Castiglione a Castiglione” (classe III). Mentre le classi della scuola primaria hanno preparato un disegno collettivo, uno per classe, per ricordare l’impresa di Ambrogio Fogar.

Un’apposita commissione ha scelto gli elaborati più interessanti ed attinenti all’argomento assegnato che saranno premiati venerdì 31 maggio in piazza Orto del Lilli.

Le celebrazioni andranno avanti fino a dicembre con regate, mostre e spettacoli e la rievocazione del rientro di Ambrogio Fogar a bordo del Surprise nel porto canale di Castiglione della Pescaia. Nella locandina ufficiale del 50esimo di Ambrogio Fogar a Castiglione della Pescaia il disegno realizzato dall’illustratore castiglionese Alessandro Valdrighi, che il Comune ringrazia per la bellissima realizzazione.

L’amministrazione è orgogliosa di poter celebrare e condividere con Francesca e Rachele, le figlie del grande velista, queste giornate di festa per un’impresa straordinaria nella quale nessuno, eccetto che il protagonista ed i castiglionesi, credeva ed è per questo motivo che Ambrogio decise di rientrare proprio a Castiglione della Pescaia, per la fiducia in lui riposta da tutti gli abitanti del nostro comune.

Il programma

Ecco il programma delle celebrazioni

31 maggio – Premiazioni dei concorsi delle scuole elementari e medie dell’Istituto scolastico “O. Orsini”, alle 10.00, in piazza Orto del Lilli.

22-23 giugno – Regata per Ambrogio Fogar. Regata d’altura commemorativa, con partenza da Castiglione della Pescaia, periplo dell’Elba e arrivo a Punta Ala, organizzata del Club velico Castiglione della Pescaia con il circolo Amici della Vela, lo Yacht Club Punta Ala e il Circolo nautico Maremma.

16 luglio – “50 anni di mare e di vento”. Inaugurazione della mostra dedicata ad Ambrogio Fogar e alla sua indimenticata impresa, nella sala del Consiglio comunale nella biblioteca “Italo Calvino”. Rieditazione del giornalino “Fogar: il giro del mondo del Surprise”.

13 agosto – “Buon compleanno Ambrogio!”, spettacolo “Fogar: la musica del mare”, a cura di Anima Scenica, alle 21.30, nell’Orto dei frati.

22 agosto – “Ti aspetto in piedi”, presentazione del libro di e con Francesca Fogar, e “Vita nascosta e celebri avventure di Mario P.”, di Paolo Sciortino, alle 18.30, nella terrazza del cantiere navale.

7 dicembre – “Fogar è Qui!”, alle 11 rievocazione del 7 dicembre 1974 con il rientro di Ambrogio Fogar a bordo del Surprise nel porto canale di Castiglione della Pescaia. Alle 15 incontro con Giancarlo Pedote dal titolo “1974/2024: come è cambiata la navigazione in solitaria” al club velico Castiglione della Pescaia. Alle 17 dpettacolo teatrale “Ambrogio Fogar, mio padre”, con Francesca Fogar, nella sala consiliare.