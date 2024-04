Al via la “Bike Week”: tre eventi per un’intera settimana dedicata a ciclismo e cicloturismo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A Castiglione della Pescaia inizia quella che è stata definita la “Bike Week“, un’intera settimana ricca di eventi dedicati agli amanti della due ruote.

«Da anni il Comune di Castiglione della Pescaia – afferma il sindaco Elena Nappi – punta sullo sport per rendere il proprio territorio appetibile al di fuori del classico periodo balneare, portare turisti all’inizio della primavera significa dare linfa vitale a tutte le attività turistiche, dai negozi, ai ristoranti, alle strutture ricettive, che godranno di benefici economici e promozionali di portata significativa. Le attività outdoor stanno diventando sempre più apprezzate e ricercate perché permettono di godere di panorami mozzafiato ed esperienze indimenticabili che difficilmente si possono scoprire e vivere in altri modi».

Il programma

Si parte domenica 14 aprile con la 6^ edizione della Granfondo Poggi di Maremma organizzata dall’Asd G. C. Castiglionese in collaborazione con Bagnoli Bike, Saletti e Team Frangini. Saranno tre diversi percorsi, medio fondo, gran fondo e cicloturistica, validi per il Campionato nazionale Gf e Mf Acsi 2024. Partenza dal suggestivo lungomare castiglionese di via Roma, fino a raggiungere i territorio di Roccastrada, Massa Marittima e Gavorrano per tornare in paese, in località Casa Mora, dove si svolgeranno le premiazioni.

Nella settimana successiva due grandi eventi per gli appassionati di bici storiche e vintage.

Il 17 e 18 aprile arriva al mare l’Eroica Juniores Nations Cup, con i giovani campioni del turismo internazionale. Il villaggio eroico aprirà mercoledì pomeriggio in piazza Garibaldi per la presentazione ufficiale delle squadre; giovedì 18 aprile alle 10 dal porto turistico di Punta Ala partirà la 1^ tappa, una crronometro a squadre Punta Ala – Castiglione della Pescaia, e nel pomeriggio alle 15.30 la semi tappa nei dintorni castiglionesi con partenza e arrivo dal centro di Castiglione della Pescaia.

Dal 19 al 21 aprile torna la ciclostorica della Maremma, La Maremmana, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario. Il fascino delle bici “vintage” coinvolgerà anche E-bike e bici Gravel in nuovi percorsi articolati su strade bianche e asfalto. Il programma prevede un mercatino vintage, con bici e componenti d’epoca, allestito in piazza Garibaldi dalle 16 di venerdì 19 aprile, una pedalata sul lungomare sabato mattina e il pomeriggio alle 15 la corsa ciclistica categorie Giovanissimi – 3° Memorial Mario Saletti con partenza da piazza Garibaldi; domenica 21 aprile una cicloturistica articolata in cinque diversi percorsi, di varia lunghezza, per scoprire gli angoli più suggestivi del territorio.

«Percorrere le nostre strade con ogni tipo di bici – conclude il primo cittadino – sarà un’esperienza unica ed indimenticabile per tutti: dalla bici da strada, alla gravel, da quella storica, ai percorsi per i bambini, in questa “Bike week” ci sarà la possibilità di ammirare e provare ogni tipo di avventura su due ruote, immersi nella bellezza dei luoghi che saranno attraversati. Ringraziamo tutte le associazioni del territorio per l’organizzazione di questi eventi e lo staff del turismo, del cantiere comunale e della Polizia Municipale per l’impegno profuso in occasione della realizzazione dell’accoglienza dell’Eroica, un evento di rilievo internazionale che porterà il nome di Castiglione della Pescaia in tutto il mondo».

Gli amanti della bicicletta avranno un’intera settimana da trascorrere a Castiglione della Pescaia con eventi davvero interessanti che coloreranno e animeranno tutto il paese.