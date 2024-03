Torna la “Caccia al tesUovo”: 1200 uova colorate nascoste per le vie del paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto9. Sono 1200 le uova colorate che il coniglio pasquale Ovidio si è divertito a nascondere in paese per la “Caccia al tesUovo” e i bambini di Castiglione della Pescaia avranno un’intera giornata, domenica 24 marzo, per trovarle e ricevere in premio due grandi uova di cioccolato.

Nel primo fine settimana di primavera, e con la Pasqua alle porte, il Comune ha pensato ad una giornata dedicata ai bambini proponendo anche quest’anno una golosa caccia al tesoro, organizzata dall’associazione La Corte dei Miracoli di Castiglione della Pescaia.

Il programma

Domenica quindi, dalle 10 del mattino alle 16, tutti a scovare uova colorate cercando nascondigli nei luoghi più disparati del paese, tra i cespugli o sugli alberi. I giocatori senior, ossia bambini che frequentano dalla seconda alla quinta elementare, dovranno concentrarsi nelle zone a traffico limitato del centro; gli junior, i bambini della scuola dell’infanzia e prima elementare, avranno a disposizione tutto il lungomare di via Roma, da piazza Maristella al Bagno Granchio. Vince chi avrà scovato dal nascondiglio il numero maggiore di uova. Ogni uovo trovato vale un punto, i cercatori più grandi riceveranno due indizi per scovare l’uovo d’argento, che vale 25 punti, e quello d’oro, che ne vale 50; i più piccoli, per ottenere punti in più, dovranno trovare tutti gli ingredienti di una ricetta di cucina risolvendo vari indovinelli distribuiti sul percorso di gioco.

In palio due gigantesche uova di cioccolato.

«Con l’apertura delle Giornate europee dello sport e questa bellissima caccia al tesoro – dichiara il sindaco Elena Nappi –, l’amministrazione comunale augura una buona Pasqua a tutta la propria comunità, ai propri amanti, ai turisti e a tutti i suoi fruitori con la speranza di una stagione 2024 al di sopra di ogni aspettativa, convinti di aver un programma denso di eventi, impegni ed appuntamenti per far conoscere il nostro territorio e farlo godere appieno».