Muore il padre di un noto commerciante: il cordoglio del Comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia è particolarmente vicina a Massimiliano Palmieri in questa giornata di lutto per la perdita del padre Nicola.

«Massimiliano – dichiara il sindaco Elena Nappi – si è sempre adoperato per la comunità castiglionese, sia con la sua attività commerciale che nella chiesa, sempre molto presente e molto disponibile. Nel corso degli ultimi dieci anni è stato consigliere di minoranza, dimostrando anche in questo la volontà di operare per il bene della sua comunità, attento a tutte le attività che vengono svolte, dando suggerimenti, sempre disponibile a rapportarsi con l’amministrazione nel trovare soluzioni alle problematiche che si sono avvicendate nella comunità castiglionese. Ci stringiamo intorno a tutta la famiglia di Massimiliano e Alessandro, rivolgendo le nostre più sentite condoglianze alle loro mamma, alle nuore, ai nipoti Niccolò e Andrea e alle nipoti Chiara e Martina».