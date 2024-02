Un assegno per la comunità familiare: donato ricavato del mercatino di Natale della scuola elementare

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un assegno, simbolico, del valore di 961 euro, frutto del ricavato del mercatino di Natale ideato dall’associazione Mosaico e che ha coinvolto i bambini della scuola elementare delle Paduline, è stato consegnato alla comunità familiare di Vetulonia.

«L’amministrazione – affermano il sindaco Elena Nappi e l’assessore Sandra Mucciarini – sostiene sempre con grande entusiasmo la collaborazione tra tutte le associazioni del nostro territorio. È bello vedere il coinvolgimento della scuola in progetti di sensibilizzazione verso il mondo del sociale, affinché si rafforzi sempre di più il legame tra piccoli e grandi. Questi bambini oggi hanno donato un momento di allegria e di affetto ai “nonnini” della comunità familiare di Vetulonia, consapevoli di quanto questo gesto possa essere un valore aggiunto per il benessere degli ospiti della struttura».

Durante lo scorso anno scolastico i bambini sono stati coinvolti in un laboratorio didattico e i lavori di oggettistica realizzati sono stati messi in vendita sui banchetti del mercatino di Natale. Un grande successo che ha consentito di raccogliere una cifra notevole da destinare a questa importante iniziativa benefica.

«Ringrazio l’amministrazione per questi momenti di solidarietà che servono a consolidare il legame fra generazioni nella nostra comunità. Sono rimasta molto colpita da questa struttura bellissima – aggiunge Antonella Rossi, presidente dell’associazione Mosaico –, un ambiente accogliente e curato nel quale si sente il profumo della vitalità e dell’allegria dei suoi ospiti. Siamo felici, come associazione, di aver collaborato con le scuole nel portare avanti un progetto così importante che consentirà di migliorare ulteriormente i servizi da offrire agli anziani ospiti della residenza di Vetulonia. Sono iniziative importanti, che speriamo possano ripetersi anche in altre occasioni».