Muore moglie di un consigliere comunale: il cordoglio dell’amministrazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia esprime il proprio cordoglio al consigliere Edoardo Mazzini per la perdita della moglie Emanuela Ginanneschi: “Con Edoardo, consigliere di opposizione, stiamo affrontando insieme questo percorso amministrativo per far crescere il nostro territorio e vogliamo essergli vicini in questo momento di dolore, porgendo le nostre più sentite condoglianze. Un abbraccio ai figli, alle nuore e a tutti i suoi nipotini”.