Insieme in Rosa: inizia con il botto il 2024 delle “fatine”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nel segno del divertimento, della prevenzione e della solidarietà è cominciato il 2024 per le “fatine” volontarie di Insieme in Rosa onlus.

Primo appuntamento venerdì 12 gennaio con la presentazione, all’hotel Miramare di Castiglione della Pescaia, del percorso di mindfulness esperienziale integrato per imparare a lavorare sulla riduzione dello stress e la regolazione delle emozioni. Otto incontri settimanali di un’ora, aperti a tutte le donne e senza limite di età, in fase di cura e non (e completamente gratuiti, a carico dell’associazione, per i detentori di esenzione 048) oppure individual,i affidati a Simona Carloni, specialista di terapia integrata, psicologia clinica, psico-oncologia, metodo Pnei (psico-neuro-endocrino-immunologia), mindfulness teacher e senior protocollo Mbsr (Mindfulness-eating teacher), nel centro di senologia dell’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

Domenica 14 gennaio, con la Befana che ha animato la frazione balneare e che ha salutato le feste, in ritardo a causa del maltempo nel giorno dell’Epifania, è andata in scena la più grande calza demografica d’Italia. L’iniziativa, che ha coinvolto sessanta Befane, è cominciata nel primo pomeriggio di domenica con un corteo che, dal centro del paese, ha raggiunto il lungomare per fare festa con “le merende di una volta” e godere di una giornata unica.

Un inizio di anno con il botto, che si preannuncia già ricco di iniziative e sorprese.