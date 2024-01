Ricerca di un disperso: esercitazione per i cani della Vab in pineta

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Giornata di addestramento per i cani da soccorso dell’unità cinofila della Vab nella pineta di Selene a Castiglione della Pescaia. Una delle tante esercitazioni di ricerca di persona dispersa che settimanalmente vengono effettuate, questa volta con il supporto aereo offerto dai droni.

«I cani da soccorso – spiega il coordinatore della Vab Simone Chelli – devono essere pronti a lavorare in diversi terreni, dal bosco alla macchia e in pineta, e con diverse situazioni metereologiche. È per questo motivo che quasi ogni settimana sottoponiamo i nostri volontari ad esercitazione simulata. In questa occasione abbiamo aggiunto anche il supporto aereo del drone per avere una panoramica più ampia e dall’alto dello spazio di ricerca. In questa fase di addestramento i volontari devono imparare a gestire il cane nel ritrovamento, sfruttando la diversa strumentazione a disposizione, come appunto il drone. È nostra intenzione effettuare altre giornate di addestramento per migliorare la preparazione dei nostri volontari e dei loro cani, dando origine sul territorio ad un gruppo specializzato nelle ricerche a persona».

L’esercitazione ha messo in evidenza le potenzialità della pineta di Castiglione della Pescaia come luogo idoneo a questo tipo di attività.

«Siamo molto felici – afferma il sindaco Elena Nappi – che l’unità cinofila della Vab abbia trovato idonea una delle aree messa a disposizione per effettuare esercitazioni fondamentali per la preparazione dei volontari che effettuano attività così importanti come la ricerca di persone scomparse. La mia amministrazione ha fortemente voluto la creazione di una sezione Vab nel proprio comune, per la tutela e la protezione che queste squadre danno a tutto il territorio; avere anche la possibilità di essere utili ad ogni tipo di evento proposto è per noi motivo di grande orgoglio».