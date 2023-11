“Questa donna insopportabile”: uno spettacolo contro la violenza di genere

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Per non dimenticare, per far sentire la propria voce, per non essere screditate, per non arrendersi. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione pari ppportunità del Comune di Castiglione della Pescaia, insieme all’associazione Mosaico, propone per sabato 25 novembre, alle 18, all’auditorium delle scuole medie in viale Kennedy, lo spettacolo “Questa donna insopportabile”.

«Nonostante i nostri sforzi per sensibilizzare tutti su un argomento che dovrebbe appartenere ad una società non ancora evoluta – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi -, siamo circondati da continui accadimenti violenti che dilaniano il cuore delle nostre comunità. Continuiamo a ripetere “mai più” e che “sarà l’ultima volta”, ma siamo costretti inermi ad assistere ad un susseguirsi di eventi che evidenziano il fallimento della nostra società incapace di educare nel modo corretto i suoi figli. Ancora una volta, però, non vogliamo arrenderci e, grazie all’attivismo della Commissione pari opportunità, portiamo avanti questa lotta dura, ma necessaria per riuscire a conquistare una battaglia importante: la libertà della donna».

Lo spettacolo

La serata sarà un viaggio nella vita privata e nella storia artistica di una cantante, Mina, fuori dalle luci dello show business. Dalla voce recitante di Katia Fini, accompagnata al pianoforte da Davide Curci, prenderanno corpo e anima le canzoni della nuova Mina, una voce inconfondibile che diventa l’unico strumento per comunicare pensieri ed emozioni.

«Lo spettacolo – spiega Jessica Biancalani, consigliere con delega alle pari opportunità – nasce dall’idea di un’amica talentuosa, Katia Fini, che quando canta o recita sa trasmettere bellissime emozioni, e sarà accompagnata al pianoforte dal giovane artista Davide Curci. Sarà uno spettacolo da non perdere, ricco, coinvolgente ed emozionante. È la prima volta che la nostra commissione ospita uno spettacolo del genere e ne siamo orgogliose, soprattutto in questa giornata in cui vogliamo ricordare e sensibilizzare. Quale modo migliore di farlo se non quello di dare voce ad una donna che parla di un’altra donna che ha vissuto una vita lontana dalla gente, emarginata dal pregiudizio e dal giudizio».

«In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la Commissione pari opportunità – aggiunge la presidente della Commissione di Castiglione della Pescaia, Erika Franceschett – e la collaborazione dell’associazione Mosaico, che ringrazio soprattutto nella persona della presidente Antonella Rossi, abbiamo pensato ad uno spettacolo nuovo, sulle note di un’artista e donna senza tempo come Mina. La serata sarà un’occasione per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, fenomeno purtroppo ancora molto attuale e per il cui contrasto riteniamo che momenti di riflessione e aggregazione come questo siano necessari».

Alla serata sarà presente Carmen Klingher, dell’associazione Olympia de Gouges, impegnata da anni nel supporto alle donne vittime di violenza.